В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чунинг.

По ее словам, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

«Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — сказала она, добавив, что власти Китая предприняли все необходимые шаги по предотвращению распространения эпидемии.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. По данным на 3 февраля, число зараженных превысило 20 тыс., количество смертей составило 425 человек. Большинство летальных исходов приходится на столицу провинции Хубэй, откуда распространялся вирус. Всего количество умерших в Ухане насчитывается 313.