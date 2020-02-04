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Вирус из Китая ,  
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Минздрав выбрал место для эвакуации россиян из Китая

Сергей Краевой (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Минздрав определился с местом, куда будут эвакуировать россиян из Китая из-за эпидемии коронавируса, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой, передает ТАСС.

«В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация», — заявил замминистра.

По его словам, всего для эвакуации рассматриваются три площадки, окончательное решение по которым примут уже при перевозке граждан, сообщил Краевой. Он не уточнил, где именно находятся эти учреждения, однако ответил на вопрос журналистов, что это не Москва и не Владивосток, уточняет «Интерфакс».

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Замминистра также сообщил, что в учреждения, куда будут привозить эвакуированных россиян, направят специалистов, которые подготовят местный медицинский персонал к работе во время карантина. По его словам, уже заработала круглосуточная телефонная линия, по которой врачи могут получить консультацию по коронавирусу.

Источником распространения коронавируса в конце прошлого года стал китайский город Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения. Жертвами вируса уже стали 427 человек. Помимо Китая, США, Франции, Германии, Австралии, Сингапура и других стран вирус проник и в Россию, где выявлено два случая заражения.

Из-за вспышки коронавируса власти решили эвакуировать россиян из Уханя и провинции Хубэй, из которой распространяется вирус. К их вывозу привлекут пять военных самолетов, после чего вернувшиеся на родину пройдут двухнедельный карантин.

Теги: Минздрав, коронавирус, эвакуация, эпидемия
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