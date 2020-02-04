Минздрав выбрал место для эвакуации россиян из Китая

Сергей Краевой (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Минздрав определился с местом, куда будут эвакуировать россиян из Китая из-за эпидемии коронавируса, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой, передает ТАСС.

«В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация», — заявил замминистра.

По его словам, всего для эвакуации рассматриваются три площадки, окончательное решение по которым примут уже при перевозке граждан, сообщил Краевой. Он не уточнил, где именно находятся эти учреждения, однако ответил на вопрос журналистов, что это не Москва и не Владивосток, уточняет «Интерфакс».

Замминистра также сообщил, что в учреждения, куда будут привозить эвакуированных россиян, направят специалистов, которые подготовят местный медицинский персонал к работе во время карантина. По его словам, уже заработала круглосуточная телефонная линия, по которой врачи могут получить консультацию по коронавирусу.