Azur Air вывезла всех пассажиров с китайского Хайнаня

Фото: пресс-служба авиакомпании AZUR air

Авиакомпания Azur Air завершила вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань, которые прибыли туда ее рейсами. Об этом говорится в сообщении перевозчика, которое поступило в РБК.

Всего в период с 27 января по 3 февраля рейсами Azur Air вернулись в Россию около 2 тыс. человек. Авиакомпания сообщила, что пассажиры, которые приобрели билеты в город Санья, могут их вернуть.

Россия существенно ограничила авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавирусной инфекции, которая вызывает пневмонию. С 1 февраля перевозку пассажиров между странами может осуществлять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Все рейсы будут прибывать и отправляться из отдельного терминала аэропорта Шереметьево.