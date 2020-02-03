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Azur Air вывезла всех пассажиров с китайского Хайнаня

Фото: пресс-служба авиакомпании AZUR air

Авиакомпания Azur Air завершила вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань, которые прибыли туда ее рейсами. Об этом говорится в сообщении перевозчика, которое поступило в РБК.

Всего в период с 27 января по 3 февраля рейсами Azur Air вернулись в Россию около 2 тыс. человек. Авиакомпания сообщила, что пассажиры, которые приобрели билеты в город Санья, могут их вернуть.

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Россия существенно ограничила авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавирусной инфекции, которая вызывает пневмонию. С 1 февраля перевозку пассажиров между странами может осуществлять только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании. Все рейсы будут прибывать и отправляться из отдельного терминала аэропорта Шереметьево.

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Кроме того, с 3 февраля полностью прекратилось железнодорожное сообщение с Китаем. Движение поездов возобновится после особого указания.

Число погибших от нового типа коронавируса достигло 361 человека. За 2 февраля в провинции Хубэй, откуда начал распространяться вирус, погибли 56 человек. Всего количество зараженных, по данным ВОЗ, превысило 14 тыс. человек. Власти Китая сообщили о более чем 17 тыс. подтвержденных случаев. Случаи инфицирования также были выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии. Франции и других странах.

Теги: коронавирус, Китай, AZUR Air, новости РБК
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