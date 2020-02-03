Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Мая Хужина (Фото: горсовет-керчь.pф)

Главу горсовета Керчи Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной сессии горсовета, передает «Крыминформ».

«Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова», — отметил первый вице-спикер госсовета Крыма Ефим Фикс перед началом голосования.

Исполняющей обязанности главы горсовета депутаты назначили Ольгу Солодилову. Она с 2017 года была зампредседателя Керченского городского совета.

Скандал вокруг крымских чиновниц разгорелся в конце января, когда на сайте горсовета Керчи опубликовали сообщение, что Хужина, Щербула и еще несколько чиновников посетили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда и сейчас проживающих в Керчи. На опубликованных фотографиях видно, что одетые в шубы чиновницы вручили блокадникам «символический хлеб» и памятные медали.