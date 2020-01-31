Блокадников из Керчи после скандала с чиновниками отправят в санаторий

Большинство из 11 ветеранов Керчи, переживших блокаду Ленинграда и оказавшихся в центре скандала после подарков от местных чиновниц, согласились отдохнуть по бесплатным путевкам в санатории Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя госсовета региона Ефима Фикса, который проводит в Керчи депутатское расследование.

Он рассказал, что встречался с восемью блокадниками. Все они, по его словам, согласились ехать по путевкам в санатории в удобное для них время. Еще с тремя ветеранами Фикс пообещал встретиться в понедельник и также предложить им воспользоваться бесплатными путевками.

27 января на сайте Керченского городского совета появилось сообщение о том, что председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили ветеранов и вручили им медали и хлебные изделия. «Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — говорилось в сообщении. При этом из фотоотчета следовало, что чиновницы даже не снимали шуб в домах ветеранов.

Поведение чиновниц вызвало критику, в том числе со стороны главы Крыма. После скандала чиновницы написали заявление об увольнении.