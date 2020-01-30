Глава горсовета Керчи и ее зам уволились после скандала с блокадниками

Глава керченского горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявление на увольнение по собственному желанию после инцидента с ветеранами-блокадниками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

«Закономерный итог. «Единая Россия» добилась отставки двух чиновниц «в шубах», взорвавших сегодня паблик. Дамы написали заявление по собственному желанию. Справедливое решение. Хватит уже такого «хлеба» и таких «зрелищ», — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подобные люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Он сказал, что чиновники должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

В пресс-службе главы республики РБК ранее пояснили, что существуют определенные процедуры увольнения депутатов: либо депутат самостоятельно пишет документ об отставке, либо это происходит на заседании сессии городского совета.

Скандал вокруг крымских чиновниц разгорелся после информации о том, как глава керченского горсовета, ее заместитель и еще несколько представителей власти посетили ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.