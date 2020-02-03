В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали суды

Районные суды Санкт-Петербурга проводят эвакуацию из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, эвакуируются Красногвардейский, Петродворцовый, Колпинский, Петроградский, Сестрорецкий, Октябрьский, Ленинский, Пушкинский и Василеостровский суды. Пушкинский и Сестрорецкий суды уже вернулись к работе.

Также сообщения о минировании поступили в детские сады Санкт-Петербурга. В письме с угрозами указано более 50 дошкольных учреждений. Список также опубликовала Объединенная пресс-служба судов.

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