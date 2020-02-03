В Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали школы

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В Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании эвакуировали все 37 школ города, где учатся 25 тыс. учеников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя горадминистрации.

Кроме того, из-за сообщений о минировании детей эвакуировали из всех школ в Благовещенске, передает «РИА Новости» информацию пресс-службы администрации города. Это коснулось 21 школы. Их здания обследовали спецслужбы.

Во Владивостоке в связи с аналогичным сообщением эвакуировали одну школу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии. Речь, по его словам, идет о школе № 10.

Все школы эвакуировали и в Хабаровске, где появилась информация об угрозе распространения нервно-паралитического газа. По словам представителя властей, соответствующие сообщения поступили в три образовательных учреждения, однако в тексте не было указано, какие именно здания находятся под угрозой. Поэтому эвакуировали все школы. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии сообщило об эвакуации детей из-за угрозы минирования.