Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
Холманских во главе совета директоров НПК «Уралвагонзавод» сменил Потапов Бизнес, 09:05 Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров Политика, 09:00 Трамп отреагировал на победу «Канзаса» в Супербоуле Спорт, 08:59 Будьте проще: почему брендам стоит отказаться от всего лишнего Pro, 08:55 В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая Общество, 08:53 МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах Общество, 08:45 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 08:32 В Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали школы Общество, 08:25 Команда КХЛ «Барыс» объявила о смерти вратаря из системы клуба от саркомы Спорт, 08:24 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля Общество, 08:18 Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности Финансы, 08:00 Прокуратура начала проверку после поломки шасси у самолета в Томске Общество, 07:54 Беги, Форест, беги! Почему местные жители уезжают из городов-суперзвезд Pro, 07:54 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:49
Общество ,  
0 

В Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали школы

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании эвакуировали все 37 школ города, где учатся 25 тыс. учеников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя горадминистрации.

Кроме того, из-за сообщений о минировании детей эвакуировали из всех школ в Благовещенске, передает «РИА Новости» информацию пресс-службы администрации города. Это коснулось 21 школы. Их здания обследовали спецслужбы.

Во Владивостоке в связи с аналогичным сообщением эвакуировали одну школу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии. Речь, по его словам, идет о школе № 10.

Все школы Хабаровска эвакуировали из-за анонимных угроз
Общество

Все школы эвакуировали и в Хабаровске, где появилась информация об угрозе распространения нервно-паралитического газа. По словам представителя властей, соответствующие сообщения поступили в три образовательных учреждения, однако в тексте не было указано, какие именно здания находятся под угрозой. Поэтому эвакуировали все школы. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии сообщило об эвакуации детей из-за угрозы минирования.

В конце декабря на Дальнем Востоке эвакуировали около 62 тыс. детей из-за сообщений о минировании. Эвакуацию провели в 70 школах и одном детском саду. Электронные письма пришли в дошкольные учреждения Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана. Все угрозы оказались ложными.

Теги: эвакуация, школа
Материалы по теме
ProtonMail удалил аккаунты после рассылки в Россию писем о минировании
Технологии и медиа
Сообщение о минировании лайнера в Хабаровске оказалось ложным
Общество
В Москве начали проверку сообщений о минировании вокзалов и судов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter