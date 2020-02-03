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Все школы Хабаровска эвакуировали из-за анонимных угроз

В Хабаровске все школы эвакуируют из-за сообщений об угрозе распространения нервно-паралитического газа. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Представитель властей рассказал, что сообщения поступили в три школы, однако в них не было указано, какие здания находятся под угрозой.

«Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», — сказал он. По его словам, детей отправляют в здания соседних социальных объектов.

На Дальнем Востоке эвакуировали десятки тысяч детей из-за «минирований»
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«РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии пишет, что школьников эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании. Он отметил, что эвакуацию уже завершили.

В конце января на Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детских садов из-за сообщений о минировании. Электронные письма пришли в дошкольные учреждения Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана. Детей направляли в близлежащие образовательные учреждения.

Теги: Хабаровский край, школы, эвакуация
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