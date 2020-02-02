Мэр Новосибирска назвал обрушение здания «вопиющей безответственностью»

Обрушение крыши здания в Новосибирске стало результатом «вопиющей безответственности». Об этом написал мэр города Анатолий Локоть в Facebook.

«Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки», — говорится в сообщении.

По словам мэра Новосибирска, постройка, где находилось кафе, не была предназначена для проведения шумных массовых мероприятий. Прокуратура выяснила, что здание принадлежало Сибирскому отделению РАН, добавил Локоть, и ранее оно использовалось для хозяйственных нужд.

Он выразил недоумение, как здание могло использоваться не по назначению и не обслуживаться должным образом. Локоть поручил проверить законность работы других объектов, которые находятся на территории Академгородка.