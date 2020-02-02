СК завел уголовное дело после обрушения кафе в Новосибирске

По факту обрушения кровли в раздевалке кафе в Новосибирске завидено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, в результате обрушения кровли погиб один человек. Точное количество пострадавших уточняется, добавляет СК.

ТАСС ранее со ссылкой на МЧС сообщил о четверых пострадавших, извлеченных из-под завалов. В то же время источник агентства утверждает, что в больницы была доставлены пятеро.

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