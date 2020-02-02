Обрушившееся здание в Новосибирске принадлежало отделению РАН

Здание, кровля которого обрушилась под тяжестью снега в Новосибирске, принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. Об этом говорится на сайте в прокуратуры Новосибирской области.

В сообщении отмечается, что ранее здание использовали как хозяйственную постройку. В связи с этим прокуратура начала проверку, законно ли было размещение в здании кафе и нахождение в помещении посторонних людей в ночное время.

Крыша кафе в Новосибирске обрушилась в ночь на 2 февраля. Площадь обрушения составила 240 кв. м. Из-за обрушения один человек погиб, еще четверо получили травмы. В региональном минздраве уточнили, что госпитализация потребовалось двум пострадавшим, у одного из которых зафиксировали перелом таза, а еще у одной — перелом голени.Всего в здании находилось более 200 человек.



Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной обрушения стала тяжесть скопившегося на крыше здания снега.