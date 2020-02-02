Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Общество, 11:46 Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения Общество, 11:31 В Сети появилось видео пожара в здании «Лениздата» Общество, 11:11 Помпео перечислил преимущества для Казахстана от сотрудничества с США Политика, 10:56 В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе Общество, 10:48 В Петербурге загорелось здание «Лениздата» Общество, 10:31 WSJ узнала о привязке ситуации в Израиле к оглашению США «сделки века» Политика, 10:24 Вступили в силу новые визовые правила ЕС Общество, 10:05 13 неудачников: самые убыточные иностранные акции 2019 года Quote, 10:00 В Индии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом Общество, 09:56 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 февраля Общество, 09:30 Глава МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом Общество, 09:21 Синоптик пообещал москвичам приближение температуры к климатической норме Общество, 08:43 Обрушившееся здание в Новосибирске принадлежало отделению РАН Общество, 08:24
Общество ,  
0 

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

По предварительной информации, крыша в пристройке бетонного здания, в которой была обустроена гардеробная, рухнула из-за накопившегося снега. В результате одна девушка погибла, четверо посетителей пострадали
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м.

Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Обрушившееся здание в Новосибирске принадлежало отделению РАН
Общество

Ранее сообщалось о том, что здание, в котором проходила вечеринка, находилось на балансе Сибирского отделения Российской академии наук. Однако, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, по документам оно не эксплуатировалось.

В Сети появилось видео с места обрушения кафе в Новосибирске
Общество

Издание NGS.ru утверждает, что в заведении отсутствовали отопление и освещение, а вечеринки организовывали несколько человек. При этом на мероприятие пришли около 200 человек.

По предварительной информации, крыша в пристройке бетонного здания, в которой была обустроена гардеробная, рухнула из-за накопившегося снега. В результате одна девушка погибла, четверо посетителей получили травмы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Новосибирск, кафе, обрушение кровли
Материалы по теме
Обрушившееся здание в Новосибирске принадлежало отделению РАН
Общество
В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter