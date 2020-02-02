В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

По предварительной информации, крыша в пристройке бетонного здания, в которой была обустроена гардеробная, рухнула из-за накопившегося снега. В результате одна девушка погибла, четверо посетителей пострадали

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м.

Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о том, что здание, в котором проходила вечеринка, находилось на балансе Сибирского отделения Российской академии наук. Однако, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, по документам оно не эксплуатировалось.