В РАН опровергли принадлежность обрушившегося здания в Новосибирске

Обрушившееся под тяжестью снега здание в Новосибирске не имеет отношения к Сибирскому отделению РАН. Об этом РБК сообщил председатель отделения академии Валентин Пармон.

По его словам, здание принадлежит Министерству науки и высшего образования.

«Оно было в комплексе нашем, но с большими мучениями мы его передали, теперь это законсервированный объект», — добавил Пармон.

О том, что в Новосибирске обрушилась крыша здания на площади 240 кв. м, стало известно в ночь на 2 февраля. В результате погиб один человек, еще четверо получили травмы.