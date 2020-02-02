Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов после обрушения кафе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального ведомства в Новосибирскую область, где из-за обрушения крыши в кафе одна девушка погибла, а еще четверо посетителей получили травмы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что специалисты будут оказывать практическую помощь в расследовании и «фиксировать все следы» на месте происшествия. Также в ведомстве сообщили, что председатель СКР взял ситуацию под личный контроль.



Крыша кафе в Новосибирске рухнула в ночь на 2 февраля. В здании находились более 200 человек. По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно предварительным данным, кровля обрушилась из-за скопления на ней снега. По делу задержан один подозреваемый — 27-летний мужчина, который занимался организацией вечеринки в кафе.