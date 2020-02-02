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В Сети появилось видео с места обрушения кафе в Новосибирске

Появилось видео с места обрушения кровли в раздевалке кафе в Новосибирске, соответствующую запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как спасатели лопатами расчищают завалы от снега, из-за тяжести которого, по предварительной версии, рухнула крыша здания. На месте также работает техника и дежурят бригады скорой помощи.

Из-за обрушения кровли у пристроенной к новосибирскому кафе раздевалки погиб человек, еще четверо пострадали, сообщили ТАСС в МЧС. По данным агентства, двое из спасенных находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло на площади 240 кв. м, самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек. По факту случившегося СК завел уголовное дело. 

Теги: Новосибирск, кафе, обрушение
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