В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Под завалами могут находиться до десяти человек

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое человек уже извлечены из-под завалов, эвакуировались около 200 человек, сообщили в спасательном ведомстве.

Речь идет о заведении на бульваре Молодежи. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров, добавляет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Источник «Интерфакса» сообщает об одном погибшем. Эту же информацию подтверждает источник ТАСС. Собеседник агентства уточняет, что из-под завалов извлечено тело девушки.

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