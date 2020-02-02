Власти назвали предварительную причину обрушения кафе в Новосибирске

Крыша рухнула под тяжестью снега, под завалами оказались люди. По последним данным, извлекли пятерых, один из них погиб

Кровля над раздевалкой в кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС администрации Советского района города.

«Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе — раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», — приводит агентство слова своего собеседника.

Агентство со ссылкой на МЧС сообщает об одном погибшем и четверых спасенных. Всего под завалами, по данным министерства, оказалось пять человек. «Поисковые работы завершены, завалы разобраны», — сказали в МЧС. «Больше людей под завалами нет», — добавили в ведомстве.

Со ссылкой на больницу, куда доставили пострадавших, ТАСС добавляет, что двое из спасенных находятся в тяжелом состоянии.

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