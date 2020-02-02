Один человек погиб и четверо пострадали при обрушении кафе в Новосибирске

В результате обрушения кровли раздевалки кафе в Новосибирске один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщили в областном главке МЧС, передает «Интерфакс-Сибирь».

«Один человек погиб, еще четверо травмированных извлечены живыми», — сообщили в МЧС.

Информацию об одном погибшем и четырех пострадавших также подтвердили в ведомстве ТАСС.

По данным «РИА Новости», спасатели извлекли из-под завалов живыми пять человек. Как сообщили в МЧС, четверо пострадавших получили легкие травмы, один из спасенных находится в тяжелом состоянии. Больше людей под завалами нет и поисковые работы завершены, добавили в ведомстве.

В новосибирском кафе на бульваре Молодежи у раздевалки кафе обрушилась кровля на площади около 240 кв. м. Как сообщили в МЧС, помещение из сэндвичпанелей было пристроено к кафе, его крыша рухнула полностью. Самостоятельно из здания эвакуировались 200 человек.