МЧС показало фотографии с места обрушения в новосибирском кафе

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Региональное управление МЧС по Новосибирской области на своем сайте опубликовало фотографии с места обрушения кровли пристройки в кафе в Новосибирске, которое произошло в ночь на 2 февраля.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

На кадрах видно, что пристройка разрушена полностью. В сообщени говорится, что пристройка использовалась в качестве раздевалки ночного клуба, а перед обрушением в самом здании находились до 200 человек.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

«Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек», — говорится в сообщении.