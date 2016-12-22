Захар Прилепин рассказал о планах после отставки

Писатель Захар Прилепин рассказал РБК о планах после своей отставки налаживать культурные, политические, идеологические, экономические и образовательные связи России и ДНР «в самом широком смысле».

«Российский интеллектуальный ресурс надо использовать в ДНР. У нас нет связанной с Россией вертикали, не хватает одного звена, и я постараюсь им стать», — сказал он.

Он добавил, что, поскольку Донецкая народная республика не является частью российской территории, многие проекты придется организовывать «рукотворным образом», а именно самостоятельно находить людей, договариваться с ними, привозить их на территорию другого государства и организовывать встречи, конференции или клубы.

Ранее в понедельник стало известно, что Захар Прилепин ушел в отставку с должности замкомандира батальона армии ДНР. Он объяснил свое решение тем, что его батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой.