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Политика ,  
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Прилепин объяснил решение создать политическое движение

Писатель Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду» и не исключил своего выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 29 октября, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он в будущем создать свою партию, Прилепин отметил, что «мысли о партии есть», но это не вопрос сегодняшнего дня.

«У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол», — сказал Прилепин, объясняя мотивы создания движения.

При этом он заявил, что не планирует уходить из Общероссийского народного фронта, в котором участвует с прошлого года, и не видит противоречий между созданием собственного движения и членством в ОНФ.

У новой организации не будет устава и жесткой структуры управления, вместо этого планируется создать общий штаб, добавил его соратник Александр Казаков, бывший советник убитого в 2018 году главы ДНР Александра Захарченко. Организация будет строиться по проектному принципу, у каждого будет свой проект. «Мы находим интересные, правильные проекты на местах и, конечно, создаем инструмент влияния на власть», — пояснил Казаков.

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На пресс-конференции также присутствовали присоединившиеся к движению театральный режиссер Эдуард Бояков и бывший вокалист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. По словам Казакова, организация задумывалась несколькими людьми, но не все из них смогли приехать. В частности, на пресс-конференции не было актера Ивана Охлобыстина, а еще одному вдохновителю движения, создателю бригады «Пятнашка» в самопровозглашенной ДНР Ахре Авидзбе (позывной «Абхаз») не удалось выехать с территории республики.

С начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году Прилепин участвовал в доставке гуманитарной помощи и организовывал поездки российских культурных деятелей на восток страны. По его словам, в октябре 2016 года он стал заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР. Через два года он объявил о своем уходе с должности, отмечая, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. После отставки он собирался налаживать культурные, политические, идеологические и другие связи России и ДНР.

Теги: Захар Прилепин, Госдума, партия
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