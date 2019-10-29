Прилепин объяснил решение создать политическое движение

Писатель Захар Прилепин объявил о создании движения «За правду» и не исключил своего выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 29 октября, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он в будущем создать свою партию, Прилепин отметил, что «мысли о партии есть», но это не вопрос сегодняшнего дня.

«У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол», — сказал Прилепин, объясняя мотивы создания движения.

При этом он заявил, что не планирует уходить из Общероссийского народного фронта, в котором участвует с прошлого года, и не видит противоречий между созданием собственного движения и членством в ОНФ.

У новой организации не будет устава и жесткой структуры управления, вместо этого планируется создать общий штаб, добавил его соратник Александр Казаков, бывший советник убитого в 2018 году главы ДНР Александра Захарченко. Организация будет строиться по проектному принципу, у каждого будет свой проект. «Мы находим интересные, правильные проекты на местах и, конечно, создаем инструмент влияния на власть», — пояснил Казаков.