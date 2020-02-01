В Забайкалье заявили об улучшении состояния зараженного коронавирусом

Состояние здоровья гражданина Китая, госпитализированного в Забайкальском крае с новым типом коронавируса, улучшается. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По данным властей, сейчас состояние больного удовлетворительное. «Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе, идет на поправку», — говорится в сообщении правительства Забайкалья.

В пресс-службе отметили, что у двух человек, которые были с ним в контакте, не выявили коронавирус.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка нового типа коронавируса. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, а также в США, Франции, Германии, Испании, Канаде, Австралии, Таиланде, Японии и других странах. По последним данным, новым коронавирусом заразились более 11,7 тыс. человек и еще 259 погибли.