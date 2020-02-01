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Вирус из Китая ,  
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Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 45 человек

За минувшие сутки из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV погибли 45 человек. Таким образом, число жертв достигло 258 человек. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на власти провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса.

По их данным, всего за 31 января из-за нового коронавируса погибли 45 человек. К концу дня 30 января сообщалось о 213 погибших.

Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй в своем еженедельном отчете сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания в Хубэй продолжает расти устойчивыми темпами. За прошедшие сутки в провинции официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.

«Это означает, что в целом по стране насчитывается более 11 000 [заразившихся], исходя из цифр, ранее выпущенных центральным правительством», — сообщает телеканал.

Материал дополняется.

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