Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске. Запись публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как двое мужчин в строительной люльке обсуждают предстоящую резку вант, которые соединяют мембрану кровли здания с железобетонным несущим кольцом.

Один из рабочих говорит: «Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька сверху над перилами летала. Вылазь». На вопрос второго рабочего «А как я буду резать?» первый мужчина говорит, что подаст ему резак и будет летать на люльке сзади.

После этого второй высотник выходит на крышу и ждет перемещения люльки. При этом в его руках виден конец страховочного троса с карабином. Затем он получает телескопический газовый резак и начинает резать металл. При этом мужчина просит напарника присоединить его страховкой к себе.