«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров. Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка».

По его информации, он работал сварщиком во время сноса здания СКК и в процессе работы вылез из люльки, не пристегнувшись страховочным тросом. Рабочий срезал ванты, и в какой-то момент часть кровли под Кучеровым обрушилась. Ее уже признавали аварийной. По данным издания, спасатели нашли часть снаряжения пропавшего.

Ранее сообщалось, что один человек мог погибнуть при обрушении. На месте обрушения работают спасатели МЧС, предполагается, что под завалами могут находиться и другие люди.

По факту обрушения Следственный комитет России начал доследственную проверку. Сотрудники СК изымают документы и опрашивают свидетелей.

Спортивный комплекс «Петербургский» демонтируют, на его месте планируется построить новую спортивную арену.