В Госдепе США пообещали новые санкции для России

США продолжат санкционное давление на Россию, пока та не обеспечит мир в Донбассе и не вернет Крым. Об этом написала в Twitter официальный представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус.

«Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательства по миру на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — заявила Ортагус.

Также она добавила, что США поддерживают Украину.

В пятницу, 31 января, госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев с рабочим визитом. В ходе него он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, главами украинских МИД и Минобороны Вадимом Пристайко и Андреем Загороднюком.