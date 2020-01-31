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Помпео прилетел на Украину с рабочим визитом

Государственный секретарь США Майк Помпео прилетел на Украину с рабочим визитом. Об этом сообщил заместитель главы украинского МИД Егор Божок в Twitter.

«Украина приветствует великолепного друга из США», — написал Божок, отметив, что Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать Украину «в трудные времена российской агрессии». В ходе своего визита Помпео встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Помпео так же сообщил о своем прибытии на Украину в Twitter. Он отметил, что планирует обсудить с Зеленским «пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства».

Как ранее сообщал Госдеп, в Киеве Помпео также проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и главой Минобороны страны Андреем Загороднюком. Кроме того, госсекретарь США примет участие в возложении венков в память о погибших в Донбассе. У Помпео также запланированы поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Помпео планировал встретиться с Зеленским в Киеве 3 января. Однако он отложил ряд визитов из-за протестов у здания американского посольства в Багдаде.

Теги: Майк Помпео, Украина, рабочий визит
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