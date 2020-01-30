Посольство России отреагировало на новые санкции США

Американские санкции против России наносят ущерб только интересам США, подрывая основу для взаимовыгодного общения Москвы и Вашингтона. Об этом в Facebook заявило российское посольство в США.

«Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России», — говорится в сообщении.

По мнению дипмиссии, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что посредством санкций смогут подорвать положительные изменения в Крыму, которые произошли после присоединения региона к России.

В посольстве заявили, что США «не могут смириться» с запуском железнодорожного и автомобильного сообщения с полуостровом и пытаются представить политический процесс в Крыму «в деструктивном свете».