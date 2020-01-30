В Крыму назвали расширение санкций «ковбойской тактикой» США

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Вашингтон применяет «ковбойскую тактику» при ужесточении санкционного режима в отношении России, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Европа уже не так уверена в необходимости продления антироссийских санкций и делает это каждый раз «по инерции». Однако США, считает Молохов, усиливают напряженность на международном уровне, действуя «нагло, беззастенчиво».

По его мнению, такая «ковбойская тактика» станет причиной конфликта между США и остальными государствами.

Во вторник, 28 января, ЕС включил в свой санкционный список семь чиновников Крыма, которые занимались организацией выборов на полуострове. Европейский союз пришел к выводу, что их работа вредила суверенитету и территориальной целостности Украины. В списке значатся, в том числе, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко и председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.