Спасатели нашли тело погибшего при обрушении спорткомплекса в Петербурге

Тело рабочего, который погиб при обрушении кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский», найдено. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Момент обрушения спорткомплекса попал на видео. На нем видно, как один из двух рабочих, которые находились на крыше в момент ее обрушения, бежит к люльке, где находится его напарник, но не успевает. Ранее МЧС сообщало, что под завалами могут находиться люди и завалы будут обследовать.

Издание «Фонтанка» сообщало, что пропавший рабочий нарушил технику безопасности и покинул люльку, не пристегнувшись страховочным тросом.

На месте обрушения продолжают работать спасатели МЧС. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Крыша комплекса обрушилась во время работ по сносу здания. В 2019 году петербургские власти объявили конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки для проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. На месте спорткомплекса, построенного в конце 1970-х годов, планируют построить новый объект с ледовой ареной, писал «Коммерсантъ».