МЧС не исключило попадание людей под завалы спорткомплекса в Петербурге
Под завалами обрушившегося спортивного комплекса в Петербурге могут находиться люди, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
«Предварительно под завалами могут находиться рабочие», — сообщили в МЧС. Площадь обрушения пока неизвестна.
Инцидент произошел при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» днем 31 января.
«У нас сейчас эта информация прорабатывается совместно с прокуратурой города и Следственным комитетом», — заявили РБК в инспекции труда Санкт-Петербурга на вопрос о возможном погибшем и пострадавших при демонтаже.