МЧС не исключило попадание людей под завалы спорткомплекса в Петербурге

На видеозаписи происшествия, опубликованной изданием «Фонтанка.ру», видно, что один рабочий, находившийся на крыше, при ЧП не смог зацепиться за строительное оборудование и упал.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 25–28 тыс. кв. м. Обрушились 80% конструкций стен и кровли, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу. Сейчас на месте происшествия работают 68 человек от МЧС и 18 единиц техники.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» построили в 1970–1979 годах. В прошлом году власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на проведение реконструкции здания. Его планировалось использовать в качестве площадки проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Единственным участником конкурса стала компания «СКА-Арена», которая обязалась построить новый объект с ледовой ареной.