В Таиланде выявили первый случай заражения коронавирусом внутри страны

В Таиланде подтвержден первый случай заражения человека новым видом коронавируса на территории страны. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя руководителя департамента по контролю за заболеваниями Таиланда Танарака Пипата.

Сообщается, что заболевший — водитель такси — не ездил в Китай. «Скорее всего, он был заражен больным приезжим из Китая», — отметил Пипат.

Количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 и это второй по величине показатель среди стран после Китая, сообщает Channel NewsAsia.

Количество погибших в мире от нового вида коронавируса достигло 213 человек. За последние сутки скончались 43 человека, а количество инфицированных, по данным китайских властей, приблизилось к 10 тыс. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.