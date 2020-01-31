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Депутат счел исчерпанным конфликт с ушедшим в отставку премьером Чувашии

Иван Моторин  (Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики)

Депутат госсовета Чувашии Сергей Семенов счел исчерпанным конфликт с ушедшим в отставку премьером республики Иваном Моториным, в отношении которого прокуратура ранее вынесла постановление об административном правонарушении из-за оскорблений. Об этом Семенов рассказал РБК.

По словам Семенова, была проведена лингвистическая экспертиза, и прокуратура признала факт оскорблений в его адрес со стороны премьера. «Мы хотим прекратить это дело и подумали, что работать надо дальше, а не заниматься судебными разборками», — заявил депутат.

По его словам, достаточно того, что вина Моторина доказана. «Но дело уже в суде, процесс будет. Если он там передо мной извинится, претензий к нему иметь я не буду», — добавил Семенов.

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Ранее депутат рассказал РБК, что перепалка между ним и Моториным произошла полтора месяца назад при обсуждении проблем обанкротившегося банка. По данным газеты «Правда ПФО», Семенов обвинял власти региона в том, что они намеренно удерживали население в кредитной организации. В ответ премьер посоветовал парламентарию прекратить «молоть языком». Семенов тогда заявил, что Моторина и его правительство надо «гнать в шею». «Это вас надо гнать в шею, упырь», — ответил ему, по информации газеты, глава кабинета министров Чувашии.

По словам Семенова, Моторин не только не извинился перед ним, но и пытался повлиять на прокуратуру и правительство, чтобы разрешить дело в свою пользу.

30 января стало известно, что прокуратура вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений депутата. Судебное заседание по делу пока не проводилось.

29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Этому предшествовали два скандала. На мероприятии ко Дню печати глава Чувашии заявил, что нужно «мочить» журналистов, пишущих о регионе заказные статьи. Затем он, по данным местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ключами пожарной машины. По словам самого Игнатьева, его высказывание о журналистах переиначили, а с офицером все проходило в дружеском ключе. Губернатора исключили из партии «Единая Россия», а врио главы региона стал депутат Госдумы Олег Николаев.

Правительство Республики Чувашия ушло в отставку в полном составе вслед за главой региона. В соответствии с п. 4 ст. 75 Конституции Чувашской Республики «решение президента Российской Федерации об отрешении главы Чувашской Республики от должности влечет за собой отставку кабинета министров Чувашской Республики».

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