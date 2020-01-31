Депутат счел исчерпанным конфликт с ушедшим в отставку премьером Чувашии

Иван Моторин (Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики)

Депутат госсовета Чувашии Сергей Семенов счел исчерпанным конфликт с ушедшим в отставку премьером республики Иваном Моториным, в отношении которого прокуратура ранее вынесла постановление об административном правонарушении из-за оскорблений. Об этом Семенов рассказал РБК.

По словам Семенова, была проведена лингвистическая экспертиза, и прокуратура признала факт оскорблений в его адрес со стороны премьера. «Мы хотим прекратить это дело и подумали, что работать надо дальше, а не заниматься судебными разборками», — заявил депутат.

По его словам, достаточно того, что вина Моторина доказана. «Но дело уже в суде, процесс будет. Если он там передо мной извинится, претензий к нему иметь я не буду», — добавил Семенов.

Ранее депутат рассказал РБК, что перепалка между ним и Моториным произошла полтора месяца назад при обсуждении проблем обанкротившегося банка. По данным газеты «Правда ПФО», Семенов обвинял власти региона в том, что они намеренно удерживали население в кредитной организации. В ответ премьер посоветовал парламентарию прекратить «молоть языком». Семенов тогда заявил, что Моторина и его правительство надо «гнать в шею». «Это вас надо гнать в шею, упырь», — ответил ему, по информации газеты, глава кабинета министров Чувашии.