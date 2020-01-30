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Политика ,  
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Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии после ссоры с депутатом

Депутат и глава правительства Чувашии вступили в перепалку при обсуждении проблем обанкротившегося банка. Парламентарий обвинял власти региона в том, что они намеренно удерживали население в кредитной организации
Иван Моторин (Фото: Сайт кабинета министров Чувашии)

Прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении в отношении главы регионального правительства Ивана Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия, сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом стала перепалка с депутатом Госсовета Чувашии Сергеем Семеновым. Полтора месяца назад, во время обсуждения обанкротившегося Чувашкредитпромбанка и его вкладчиков, Моторин обругал парламентария, сообщил РБК Семенов.

Как пишет «Правда ПФО», тогда у Моторина спрашивали, будут ли власти оказывать помощь вкладчикам из бюджета. В ответ он сказал, что все будет сделано в рамках законодательства, отметив, что правительство республики не является мажоритарным акционером банка. Семенов заявил, что власти, которым принадлежало 37% акций, намеренно не выпускали людей из банка. В ответ Моторин посоветовал депутату прекратить «молоть языком». После этого Семенов сказал, что Моторина и его правительство нужно «гнать в шею». «Это вас надо гнать в шею, упырь», — ответил ему, по данным газеты, глава чувашского кабинета министров.

По словам Семенова, премьер Чувашии не пытался извиниться перед ним. «Более того, сделал параллельную экспертизу и пытался повлиять на прокуратуру и правительство, чтобы дело [повернуть] в его пользу», — рассказал он.

Постановление вместе с материалами дела передали в суд, который и будет решать, есть ли в действиях Моторина состав преступления и нужно ли привлечь его к ответственности.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы администрации Чувашии.

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Накануне, 29 января, президент отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовали два скандала: на мероприятии ко Дню печати глава региона заявил, что нужно «мочить» журналистов, пишущих о регионе заказные статьи, а в конце месяца, при вручении пожарным новых машин, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами». Игнатьев говорил, что его слова о журналистах переиначили, а с прыгавшим за ключами офицером он был хорошо знаком и все проходило в дружеском ключе. В «Единой России» раскритиковали действия губернатора и исключили его из партии, врио главы региона стал депутат Госдумы Олег Николаев.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Константин Нагаев
Теги: Чувашия, оскорбление
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