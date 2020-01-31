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Политика ,  
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Правительство Чувашии ушло в отставку вслед за экс-главой региона

Отставка правительства Чувашии произошла вслед за приходом к власти нового главы региона. Экс-губернатора, Михаила Игнатьева, президент отправил в отставку с формулировкой об утрате доверия

Правительство республики Чувашия ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы региона Олега Николаева.

«В ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал Николаев на первом совещании с правительством.

29 января президент Владимир Путин отправил в отставку предыдущего главу республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Он покинул свой пост после двух публичных скандалов: заявления о необходимости «мочить журналистов» и вручения ключей от машин сотрудникам МЧС, одного из которых он заставил подпрыгнуть за ними. Источники РБК утверждали, что отставка губернатора была запланирована до этих инцидентов.

Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии после ссоры с депутатом
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Накануне еще один скандал оказался связан с премьером республики Иванм Моториным. Прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении с его стороны из-за перепалки с депутатом госсовета Чувашии Сергеем Сепменовым, произошедшей полтора месяца назад. Моторин посоветовал депутату прекратить «молоть языком» и назвал его «упырем».

В середине декабря состоялось заседание Совета по правам человека, на котором Путин поддержал идею члена СПЧ Кирилла Кабанова увольнять чиновников, которые хамят и оскорбляют обратившихся к ним граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал тогда президент. 30 января, после отставки Игнатьева президент повторил это требование и заявил, что таких чиновников нужно «выметать из органов власти и управления».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Чувашия, отставка
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