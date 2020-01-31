Правительство Чувашии ушло в отставку вслед за экс-главой региона

Отставка правительства Чувашии произошла вслед за приходом к власти нового главы региона. Экс-губернатора, Михаила Игнатьева, президент отправил в отставку с формулировкой об утрате доверия

Правительство республики Чувашия ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы региона Олега Николаева.

«В ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал Николаев на первом совещании с правительством.

29 января президент Владимир Путин отправил в отставку предыдущего главу республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Он покинул свой пост после двух публичных скандалов: заявления о необходимости «мочить журналистов» и вручения ключей от машин сотрудникам МЧС, одного из которых он заставил подпрыгнуть за ними. Источники РБК утверждали, что отставка губернатора была запланирована до этих инцидентов.

Накануне еще один скандал оказался связан с премьером республики Иванм Моториным. Прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении с его стороны из-за перепалки с депутатом госсовета Чувашии Сергеем Сепменовым, произошедшей полтора месяца назад. Моторин посоветовал депутату прекратить «молоть языком» и назвал его «упырем».