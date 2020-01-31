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Путин и Меркель обсудили «сделку века» Трампа

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель «сделку века», предложенную американским лидером Дональдом Трампом, по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Детали разговора не раскрываются.

Помимо «сделки века» лидеры в ходе телефонного разговора обсудили договоренности, достигнутые на Берлинской конференции по Ливии 19 января, а также ситуацию на Украине и в Сирии.

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Президент США Дональд Трамп 28 января представил план по урегулированию арабо-израильского конфликта («сделка века»). Документ предусматривает создание двух государств — Палестины и Израиля. Столицей Палестины должен стать Восточный Иерусалим, однако в то же время Трамп назвал Иерусалим неделимой территорией Израиля. Палестина должна будет провести демилитаризацию и разоружить движение ХАМАС.

«Сделку века» поддержали Израиль и ряд других стран. Палестина и Иран выступили против нее. Лидер Ирана Хасан Роухани назвал документ «самым убогим планом века». Россия пока не сформировала окончательное отношение к «сделке века». В Кремле заявили, что ее продолжат изучать и анализировать.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Израиль, Иерусалим
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