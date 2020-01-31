Путин и Меркель обсудили «сделку века» Трампа

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план по урегулированию арабо-израильского конфликта («сделка века»). Документ предусматривает создание двух государств — Палестины и Израиля. Столицей Палестины должен стать Восточный Иерусалим, однако в то же время Трамп назвал Иерусалим неделимой территорией Израиля. Палестина должна будет провести демилитаризацию и разоружить движение ХАМАС.

«Сделку века» поддержали Израиль и ряд других стран. Палестина и Иран выступили против нее. Лидер Ирана Хасан Роухани назвал документ «самым убогим планом века». Россия пока не сформировала окончательное отношение к «сделке века». В Кремле заявили, что ее продолжат изучать и анализировать.