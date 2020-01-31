Путин и Меркель обсудили «сделку века» Трампа
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель «сделку века», предложенную американским лидером Дональдом Трампом, по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.
Детали разговора не раскрываются.
Помимо «сделки века» лидеры в ходе телефонного разговора обсудили договоренности, достигнутые на Берлинской конференции по Ливии 19 января, а также ситуацию на Украине и в Сирии.