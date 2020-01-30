Не от хорошей жизни: почему у ближневосточной «сделки века» есть шанс

Предложения США относительно палестино-израильского урегулирования не будут приняты в их нынешнем виде, но могут помочь осторожному сближению Израиля и арабских стран

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer / Blooomberg)

План администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной очень по-разному восприняли по обе стороны баррикад. Если израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал главу Белого дома величайшим другом Израиля, то палестинский лидер Махмуд Аббас сравнил инициативу с заговором, который не пройдет. Однако, несмотря на очевидный произраильский характер «сделки века», палестинцы не выступили с действительно массовыми протестами, а реакция со стороны многих стран региона оказалась на удивление сдержанной. Значит ли это, что во взглядах на палестинский вопрос произошли какие-то важные изменения?

Палестинский раскол

Предложенная президентом США «сделка века», как и его предыдущие решения о переносе американского посольства в Иерусалим и признании израильского суверенитета над Голанскими высотами и Иорданской долиной, фактически означает отказ от нейтралитета в арабо-израильском конфликте, которого придерживался Вашингтон. Несмотря на заявления, что сделка в равной степени выгодна обеим сторонам, в реальности план создания «двух государств для двух народов» лишает палестинцев возможности объявить Восточный Иерусалим своей национальной столицей, фактически передает контроль над границей Палестины Израилю, тем самым закрывая вопрос о суверенитете, и закрепляет за Тель-Авивом право контроля над спорным районом Иудея и Самария, он же — Западный берег реки Иордан.

Открытым остается и вопрос о многомиллиардных инвестициях в развитие палестинских территорий, а также соседних Ливана, Египта и Иордании, которые были отражены в экономической части сделки, представленной еще в июне 2019 года. Предполагается, что основные расходы должны взять на себя богатые монархии Персидского залива, сами США, страны Европы и Азии, а также некоторые частные инвесторы. Пока это выглядит не очень вероятным: слишком много политических рисков, и очень уж сомнительна рентабельность.

Но очевидно и другое: если бы подобные инициативы появились хотя бы десять лет назад, они вполне могли бы спровоцировать новую интифаду. Сейчас же можно ожидать иного развития событий.