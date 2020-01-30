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Дмитрий Фроловский

Не от хорошей жизни: почему у ближневосточной «сделки века» есть шанс

Предложения США относительно палестино-израильского урегулирования не будут приняты в их нынешнем виде, но могут помочь осторожному сближению Израиля и арабских стран
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer / Blooomberg)

План администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной очень по-разному восприняли по обе стороны баррикад. Если израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал главу Белого дома величайшим другом Израиля, то палестинский лидер Махмуд Аббас сравнил инициативу с заговором, который не пройдет. Однако, несмотря на очевидный произраильский характер «сделки века», палестинцы не выступили с действительно массовыми протестами, а реакция со стороны многих стран региона оказалась на удивление сдержанной. Значит ли это, что во взглядах на палестинский вопрос произошли какие-то важные изменения?

Палестинский раскол

Предложенная президентом США «сделка века», как и его предыдущие решения о переносе американского посольства в Иерусалим и признании израильского суверенитета над Голанскими высотами и Иорданской долиной, фактически означает отказ от нейтралитета в арабо-израильском конфликте, которого придерживался Вашингтон. Несмотря на заявления, что сделка в равной степени выгодна обеим сторонам, в реальности план создания «двух государств для двух народов» лишает палестинцев возможности объявить Восточный Иерусалим своей национальной столицей, фактически передает контроль над границей Палестины Израилю, тем самым закрывая вопрос о суверенитете, и закрепляет за Тель-Авивом право контроля над спорным районом Иудея и Самария, он же — Западный берег реки Иордан.

Открытым остается и вопрос о многомиллиардных инвестициях в развитие палестинских территорий, а также соседних Ливана, Египта и Иордании, которые были отражены в экономической части сделки, представленной еще в июне 2019 года. Предполагается, что основные расходы должны взять на себя богатые монархии Персидского залива, сами США, страны Европы и Азии, а также некоторые частные инвесторы. Пока это выглядит не очень вероятным: слишком много политических рисков, и очень уж сомнительна рентабельность.

Но очевидно и другое: если бы подобные инициативы появились хотя бы десять лет назад, они вполне могли бы спровоцировать новую интифаду. Сейчас же можно ожидать иного развития событий.

Несмотря на весьма жесткие заявления Махмуда Аббаса и лидеров движения ХАМАС и отдельные атаки израильской территории, в Палестине инициатива была встречена со смешанными чувствами. Палестинцы испытывают все большее разочарование в своем бессменном руководителе — почти 85-летнем Аббасе. За время его правления усугубилось и вылилось в полноценный военный конфликт противостояние между движениями ФАТХ, которое возглавляет Аббас, и ХАМАС; правящая администрация и лично Аббас неоднократно обвинялись в коррупции и некомпетентности, а социально-экономическая ситуация продолжала ухудшаться. Возможное участие Аббаса о намеченных на сентябрь выборах главы автономии внесли сумятицу в руководство ФАТХ, где есть как сторонники, так и противники нынешнего лидера. Очевидно, что многие палестинцы не горят желанием жить в несостоявшимся государстве.

Сунниты и шииты

На перспективы сделки может повлиять и начавшееся, пусть пока очень робкое, улучшение отношений Израиля с арабским миром. Свидетельством перемен стало недавнее решение израильских властей, позволяющее своим гражданам выезжать в Саудовскую Аравию. Дело не в том, что арабские страны стали лучше относиться к Израилю, скорее сказывается общая усталость от нерешаемого палестинского вопроса и обостряющееся суннито-шиитское противостояние.

Растущее влияние Ирана в странах Леванта и создание им так называемой оси сопротивления, включающей базы в Ираке и Сирии, беспокоит не только Израиль, но и Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Насильственное изменение состава населения в пользу шиитов в Сирии и Ираке, открытое противостояние с саудовскими войсками в Йемене, усиление движения «Хезболла» создают ситуацию, когда суннитским режимам необходимо переоценивать собственную внешнюю политику. И как ни парадоксально, в этом же направлении их подталкивает непредсказуемость администрации Трампа.

Рано говорить о каком-то дипломатическом прорыве. На оглашении условий «сделки века» в Белом доме присутствовали лишь послы Омана, Бахрейна и ОАЭ. Однако после этого последовали весьма сдержанные заявления со стороны Египта и Саудовской Аравии, что довольно необычно с учетом очевидно произраильского характера инициативы. Арабский мир все еще сохраняет единую позицию в пользу палестинцев, но внутренние факторы, например растущее недовольство коррупцией и отсутствием реформ, периодически перерастающее в массовые беспорядки, как совсем недавно в Ираке и Ливане, и желание получать выгоду от хороших отношений с США заставляют правящие режимы лишний раз подумать о целесообразности однозначной поддержки всех действий Палестины.

По некоторым данным, еще в апреле 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что «пришло время для палестинцев принять предложения [Трампа] и согласиться сесть за стол переговоров или заткнуться и перестать жаловаться». Весьма резкое заявление, но оно отражает негласную позицию многих арабских стран.

«Сделка века» вряд ли способна разрешить арабо-израильский конфликт, но отсутствие ее единогласного осуждения со стороны ключевых стран Ближнего Востока означает, что палестинский вопрос становится менее политически значимым, хотя и сохраняет символическое значение для мусульманского мира.

Об авторах
Дмитрий Фроловский, консультант, эксперт по Ближнему Востоку
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Израиль, Палестина, арабские страны, Дональд Трамп ..., «Сделка века» Трампа
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