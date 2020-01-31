Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая

Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане с декабря прошлого года. За это время количество зараженных достигло почти 10 тыс. человек, свыше 200 скончались от пневмонии, вызванной инфекцией, сообщили власти Китая. Случаи болезни также были зафиксированы за пределами страны. В связи с эти российские власти приняли решение частично закрыть границу.



