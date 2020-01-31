Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая
Роспотребнадзор предложил продлить отпуск гражданам Китая, работающим на территории России из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Соответствующая рекомендация была направлена Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Российскому союзу промышленников предпринимателей, в Торгово-промышленную палату Российской Федерации.
Увеличить их отпуск предлагается на срок до момента особого распоряжения Роспотребнадзора.
Ранее Министерство науки и высшего образования России до 2 марта продлило каникулы студентам, приезжающим из Китая.