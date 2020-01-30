В России из-за коронавируса продлили каникулы китайским студентам

Министерство науки и высшего образования России продлило каникулы студентам, приезжающим из Китая, из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, руководству российских вузов поручено продлить каникулы для китайских студентов до 2 марта, а также рассмотреть для них возможность дистанционного освоения программы.

Кроме того, министерство обязало вузы провести санитарные мероприятия в общежитиях и корпусах университетов в случае взаимодействия со студентами и сотрудниками, вернувшимися из КНР.