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Оставленных в Шереметьево детей перевезут в Хабаровск в выходные

Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, перевезут в Хабаровск к бабушке 2 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

«Самолет прилетит в Хабаровск. Их сопровождают работники министерства соцзащиты Хабаровского края», — заявила она.

По словам Петуховой, из аэропорта они доберутся до Комсомольска-на-Амуре, где живут их родственники, поездом или автобусом.

Накануне уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что мальчиков передадут бабушке. Ранее готовность забрать детей в новую семью выражала также мать мальчика, однако омбудсмен указала, что мать не общалась с детьми почти год.

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Детей обнаружили без сопровождения взрослых в терминале D аэропорта Шереметьево 26 января. У них было свидетельство о рождении и записка, в которой их отец попросил отправить детей в приют и пообещал их забрать.

Следователи возбудили дело по ст. 125 УК России (оставление детей в опасности). Позднее отец детей пришел в СК, объяснив свой поступок отсутствием денег и рассказав, что он планировал найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

Накануне, 30 января, против мужчины было заведено новое дело по ч. 2 ст. 117 УК (истязание), поскольку правоохранительные органы узнали о систематических побоях, которые мужчина наносил своей супруге и детям.

Теги: дети, Шереметьево, бабушка, Хабаровск
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