Оставленных в Шереметьево детей перевезут в Хабаровск в выходные

Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, перевезут в Хабаровск к бабушке 2 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

«Самолет прилетит в Хабаровск. Их сопровождают работники министерства соцзащиты Хабаровского края», — заявила она.

По словам Петуховой, из аэропорта они доберутся до Комсомольска-на-Амуре, где живут их родственники, поездом или автобусом.

Накануне уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что мальчиков передадут бабушке. Ранее готовность забрать детей в новую семью выражала также мать мальчика, однако омбудсмен указала, что мать не общалась с детьми почти год.