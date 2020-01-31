Число пострадавших из-за ударов в Ираке американцев выросло до 64 человек

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Число пострадавших военнослужащих США в результате иранского ракетного обстрела баз в Ираке увеличилось до 64 человек. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Bloomberg.

Это на 14 военнослужащих больше, чем сообщалось ранее. У них была диагностирована легкая форма черепно-мозговой травмы. Из них 39 вернулись на службу, 21 человек отправились в Германию для дальнейшего обследования и лечения.

Ракетный обстрел военными силами Ирана американских баз в Ираке произошел в ночь на 8 января. Президент США Дональд Трамп после обстрела заявлял, что жертв среди американцев в результате обстрела нет, В свою очередь иранские СМИ писали о гибели 80 погибших.

США признали наличие пострадавших в результате удара только 17 17 января, Пентагон сообщил об 11 пострадавших в результате авиаудара Ирана. Затем число потерпевших выросло до 34. Позднее, 29 января, стало известно, что 50 человек были травмированы.