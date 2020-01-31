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Политика ,  
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Число пострадавших из-за ударов в Ираке американцев выросло до 64 человек

Фото: Derek Mustard / ZUMA / Global Look Press

Число пострадавших военнослужащих США в результате иранского ракетного обстрела баз в Ираке увеличилось до 64 человек. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Bloomberg.

Это на 14 военнослужащих больше, чем сообщалось ранее. У них была диагностирована легкая форма черепно-мозговой травмы. Из них 39 вернулись на службу, 21 человек отправились в Германию для дальнейшего обследования и лечения.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
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Ракетный обстрел военными силами Ирана американских баз в Ираке произошел в ночь на 8 января. Президент США Дональд Трамп после обстрела заявлял, что жертв среди американцев в результате обстрела нет, В свою очередь иранские СМИ писали о гибели 80 погибших.

США признали наличие пострадавших в результате удара только 17 17 января, Пентагон сообщил об 11 пострадавших в результате авиаудара Ирана. Затем число потерпевших выросло до 34. Позднее, 29 января, стало известно, что 50 человек были травмированы.

Причиной атаки Ирана стало убийство командира иранского подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был ликвидирован в ходе американской спецоперации недалеко от аэропорта Багдада.
 

Теги: США, Ирак, Иран
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