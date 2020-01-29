Число пострадавших военных США из-за авиаударов в Ираке возросло до 50

После ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке у 50 американских диагностировали черепно-мозговые травмы. Об этом сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл, передает Reuters.

Это на 16 человек больше, чем ранее заявляли военные. По словам Кэмпбелла, 31 из 50 солдат прошли лечение в Ираке и после этого вернулись на службу.

Ранее Пентагон сообщал, что в результате обстрела пострадали 34 человека, до этого говорилось об 11 травмированных солдатах.

В ночь на 8 января Иран нанес несколько авиаударов по базе Аль-Асад, где находились американские военнослужащие. Это стало ответом на убийство командира иранского подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.