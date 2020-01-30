Мишустин предписал закрыть границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса 2019-nCoV, передает «РИА Новости».

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал Мишустин. По его словам, закрытие границ стало одной из мер, принятых правительством по нераспространению заболевания.

Накануне, 29 января, о решении продлить закрытие границ в пяти региона Дальневосточного округа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о пунктах пропуска на российско-китайской границе в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях. С 24 января они были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю.