В правительстве не подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой прокомментировали РБК сообщения в СМИ о появлении первого заразившегося коронавирусом в Москве

«Мы не подтверждаем данную информацию», — сказали там.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию <...> о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве», — сообщили РБК в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что результат анализа на заболевание оказался отрицательным.

Ранее 30 января Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что у пациента в одной из больниц Москвы «предварительно обнаружен коронавирус».