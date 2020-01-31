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В правительстве не подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой прокомментировали РБК сообщения в СМИ о появлении первого заразившегося коронавирусом в Москве

«Мы не подтверждаем данную информацию», — сказали там.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию <...> о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве», — сообщили РБК в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что результат анализа на заболевание оказался отрицательным.

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Общество

Ранее 30 января  Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что у пациента в одной из больниц Москвы «предварительно обнаружен коронавирус».

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру вирусом заражены более 6 тыс. человек, 170 погибли. ВОЗ признала распространение болезни чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В России подтвержденных случаев заражения вирусом нет.

Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, Москва
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