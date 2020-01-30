В Алжире допустили перенос совещания ОПЕК для обсуждения коронавируса

Страны соглашения ОПЕК+ могут перенести на более ранний срок — с марта на февраль — переговоры об уровнях добычи нефти. Это может потребоваться, чтобы оперативно обсудить меры по обеспечению баланса на рынке на фоне опасений, вызванных распространением коронавируса, сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб, передает Algeria Press Service.

По словам Аркаба, опасения по поводу распространения коронавируса повлияли на цены на нефть. Он добавил, что проводит постоянные консультации с министрами энергетики стран ОПЕК, чтобы обсудить необходимые меры.

27 января цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса с поставкой в марте опустилась до $59,32 за баррель.

Ранее эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за коронавируса в Китае. По оценке аналитиков Goldman Sachs, баррель Brent может подешеветь примерно на $2,9. Они полагают, что ситуация может развиваться по тому же сценарию, что и в случае с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда паника по поводу инфекции привела к резкому сокращению числа туристов в Азии, в первую очередь в Китае, и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.