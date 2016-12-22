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Госдума приняла закон о частичной декриминализации репостов
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Госдума приняла закон о частичной декриминализации репостов
Общество, 12:35
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Госдума приняла закон о частичной декриминализации репостов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Согласно внесенным в КоАП и УК РФ​ поправкам, за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ в первый раз будет предусмотрено административное наказание. Так, физическим лицам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб.

Если аналогичное деяние будет совершено повторно в течение одного года, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Первый репост оставят без срока: как власти смягчают 282-ю статью
Общество

Президент Владимир Путин внес предложение смягчить наказание за экстремистские репосты 3 октября. Инициатива была поддержана правительством.

В связи с президентским предложением глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости начать пересмотр приговоров по этой статье. ​

По данным Верховного суда, с 2012 по 2017 год в России по ч. 1 ст. 282 были осуждены более 1,5 тыс.​ человек.

 

Теги: Госдума , экстримизм
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