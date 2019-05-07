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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты Руслана Соколовского и снял с него судимость по ст. 282 УК. Об этом РБК сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

Он уточнил, что судимость снята в связи с частичной декриминализацией статьи. По словам Черкасова, на момент декриминализации Соколовский уже отбыл большую часть наказания по статье об оскорблении чувств верующих и поэтому теперь считается несудимым.

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В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ). Впоследствии суд уменьшил блогеру срок на год и три месяца, исключив из приговора статью о незаконном обороте технических средств.

Блогер был арестован осенью 2016 года после публикации в Сети нескольких видеороликов. На одном он играл в екатеринбургском Храме на Крови в Pokemon Go, а на других критиковал РПЦ за клерикализацию российского общества.

Путин подписал закон о частичной декриминализации «экстремистской» ст. 282 УК в конце декабря 2018 года.

Теги: Руслан Соколовский, судимость, экстремизм, новости РБК
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