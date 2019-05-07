Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты Руслана Соколовского и снял с него судимость по ст. 282 УК. Об этом РБК сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

Он уточнил, что судимость снята в связи с частичной декриминализацией статьи. По словам Черкасова, на момент декриминализации Соколовский уже отбыл большую часть наказания по статье об оскорблении чувств верующих и поэтому теперь считается несудимым.

В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ). Впоследствии суд уменьшил блогеру срок на год и три месяца, исключив из приговора статью о незаконном обороте технических средств.

Блогер был арестован осенью 2016 года после публикации в Сети нескольких видеороликов. На одном он играл в екатеринбургском Храме на Крови в Pokemon Go, а на других критиковал РПЦ за клерикализацию российского общества.