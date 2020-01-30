В Екатеринбурге задержали владельца затопленного пермского отеля

В Екатеринбурге задержали владельца пермского мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова, где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек, сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах. По их данным, он задержан в Екатеринбурге.

О задержании Щербакова также сообщило пермское издание «Местное время» со ссылкой источник в правоохранительных органах. По информации издания, которое называет его директором мини-отеля, Щербакова задержали в аэропорту Кольцово, он решил добровольно вернуться в Пермь для сотрудничества со следствием. О задержании директора отеля также сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе СК России.

ЧП в мини-отеле «Карамель» в Перми произошло в ночь на 20 января. Из-за прорыва трубы помещения отеля затопило кипятком. В результате происшествия пять человек, среди которых был ребенок, погибли. Еще шестеро пострадали.