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В Екатеринбурге задержали владельца затопленного пермского отеля

В Екатеринбурге задержали владельца пермского мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова, где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек, сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах. По их данным, он задержан в Екатеринбурге.

О задержании Щербакова также сообщило пермское издание «Местное время» со ссылкой источник в правоохранительных органах. По информации издания, которое называет его директором мини-отеля, Щербакова задержали в аэропорту Кольцово, он решил добровольно вернуться в Пермь для сотрудничества со следствием. О задержании директора отеля также сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе СК России.

Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми
Общество

ЧП в мини-отеле «Карамель» в Перми произошло в ночь на 20 января. Из-за прорыва трубы помещения отеля затопило кипятком. В результате происшествия пять человек, среди которых был ребенок, погибли. Еще шестеро пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Дело передали в центральный аппарат СК России.

По информации «Ъ-Прикамье», сеть мини-отелей «Карамель» принадлежит отцу и сыну Анатолию и Сергею Щербаковым. В декабре 2019 года Сергей подал заявление в Арбитражный суд региона с требованием взыскать с Пермской сетевой компании убытки из-за затопления нежилого помещения по адресу: ул. Советской армии, 21 (там находится отель). 20 января СМИ сообщали о задержании одного из владельцев отеля, однако его имя не называлось.

Теги: задержание, директор, Пермь, новости РБК
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