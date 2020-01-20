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СМИ узнали о задержании владельца затопленного отеля в Перми

Пермские СМИ сообщили о задержании одного из владельцев гостиницы, из-за прорыва трубы в которой погибли пять человек, в Следственном комитете эту информацию не подтверждают
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Собственник пермского мини-отеля «Карамель», где пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления, задержан, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на источник.

По данным местной «Комсомольской правды», был задержан только один из совладельцев, местонахождение второго правоохранительные органы не установили.

По данным «Ъ-Прикамье», сетью мини-отелей «Карамель» владеют отец и сын Анатолий и Сергей Щербаковы. В декабре прошлого года он обратился в Арбитражный суд региона с требованием взыскать с Пермской сетевой компании убытки из-за затопления нежилого помещения по адресу: ул. Советской армии, 21 (где распложен отель).

«Мы пока ничего не подтверждаем, у нас нет пока задержанных по делу», — заявили РБК в управлении по взаимодействию со СМИ СКР.

Последствия прорыва трубы в отеле в Перми. Фоторепортаж
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Трубу в многоквартирном доме, на цокольном этаже которого находится мини-отель, прорвало в ночь на 20 января, вода затопила помещение. Погибли пять человек, включая ребенка, еще шестеро пострадали.

По факту случившегося завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК). После происшествия в городе ввели режим ЧС.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: Пермь, задержание
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